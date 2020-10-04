Şarkıcı Hilal Akın tanınmasına ŞAŞIRDI

GENÇ şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Akın, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarının çekilmesiyle gülen şarkıcı, "Beni nasıl tanıdınız. Helal olsun size" dedi. Basın mensuplarının güzel şarkıcıya, "Çok fit görünüyorsunuz?" demesi üzerine Akın, "Erkek arkadaşım sağ olsun, hiç boş bırakmıyor. Kendisi spor hocamdır" yanıtını verdi.