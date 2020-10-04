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Tarihi sanat merkezi olacak

Tarihi Yıldız Sineması sanat merkezi olacak
Giriş Tarihi: 4.10.2020

İZMİR'DE 1950'li yıllarda kentin önde gelen kültür merkezlerinden tarihi Yıldız Sineması, restore edilerek sanat merkezi ve sinema müzesine dönüştürülecek. Tarihi Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han için geliştirilen projenin tanıtımı için Yıldız Sineması'nda basın toplantısı düzenlendi. 1953'te kapalı sinemaya dönüştürülen Yıldız Sineması'nın 1957'de yeniden inşa edildiğini ve Zeki Müren konseriyle açılışının yapıldığını hatırlatan Soyer, yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Tarihi binanın restore edilerek, sinema, tiyatro, sahne gösterileri, konserler ve sempozyumlar için kullanılacağı ve sinema müzesine ev sahipliği edeceği belirtildi.

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