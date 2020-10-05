Ebru Şallı: Artık Bodrumluyum

Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde tatil yaparak geçiren Ebru Şallı, artık Bodrumlu olduğunu söyledi. Şallı, "Bodrum'da ev aldık hem ev hem tekne var. Ben denizi çok seviyorum, deniz aşığı bir insanım o yüzden Bodrum'a kışın da gideceğiz. Ben artık Bodrumluyum" dedi. Geçtiğimiz hafta evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftten Ebru Şallı, "Çok güzel inşallah daha çok senelere" derken Uğur Akkuş ise, "Daha 1000 yıl geçer" diyerek cevap verdi.

HER ŞEY HEPİMİZ İÇİN

10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın vefatıyla evlilik yıldönümlerinin arasında bir gün olan Ebru Şallı, "Doğum günüydü bir gün önce.. Ondan bir önceki yıl gerçekten çok güzeldi ponçikle birlikte doğum gününü kutlamıştık. Ertesi gün öyle bir şey... Her şey hepimiz için" dedi.