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Haberler Sarmaşık Sevilen dizi final yapıyor

dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor
Giriş Tarihi: 5.10.2020

Gençliğim Eyvah'ın final bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de yayınlanacak. Hacer ve Nuriye'nin günahını alan Arif ve Zekeriya, şimdi de eşlerinin gönlünü yapıp vicdanlarını rahatlatmanın peşindedirler. Diğer tarafta Fikret'in Ahmet üzerinde baskısı artmaktadır. Ancak Çağla'yı karşısında bulur.

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