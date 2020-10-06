Güç dengeleri değişiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeyi göze almıştır.