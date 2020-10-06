Ispanak ile pankreas ve karacigeri uyarın

İÇERİĞİNDE iddia edilenden çok daha az demir olan ıspanak, magnezyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra birçok hayati vitamin açısından zengin bir sebzedir. Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır, magnezyum, fosfor, iyot ve vücudun dengesini koruyan mineraller içeririr.