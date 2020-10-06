İzmir’de huzuru buldum

GEÇTİĞİMİZ yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geldi. Toplantısı olduğu için İstanbul'a geldiğini ifade eden Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz. İstanbul trafiği gibi bir bela yok. Huzuru buldum valla" diyerek gülümsedi. Albüm çalışması olup olmadığı sorulan Yıldızhan, "Albüm mü? Böylesine bir dönemde önümüzü göremezken albüm yapmak akıl işi değil. Şu illetten kurtulalım, işte o zaman güzel sürprizlerim olacak" dedi.