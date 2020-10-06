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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman’a katılma heyecanı

Kuruluş ’a katılma heyecanı

Kuruluş Osman’a katılma heyecanı
Giriş Tarihi: 6.10.2020

KURULUŞ Osman' dizisine dahil olan Seray Kaya, önceki gün görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışverişe gelen genç oyuncu, alışveriş turu boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni dizisinin heyecanını yaşayan Seray Kaya, "Çekimler çok keyifli geçiyor Mehmet Bozdağ ile çalışmak da çok eğlenceli, ilk bölüm için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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