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yemek damar sertliğini engelliyor

Nar yemek damar sertliğini engelliyor
Giriş Tarihi: 6.10.2020

NAR antioksidan içeriği nedeniyle kansere karşı etkilidir. Kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen nar, potasyum içeriği nedeniyle kasları, kalbi ve sinirleri korur. Yapılan araştırmalarda nar suyunun antioksidan ve damar sertliğini engelleyici etkisi olduğu belirlenmiştir.

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