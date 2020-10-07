Babasının hediyesi kolyeyi hiç çıkarmıyor

OYUNCU Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, isminin baş harfini taşıyan kolyesi ile dikkat çekti. Karalar, boynundan çıkarmadığı kolyesi babasının hediyesi olduğunu söyledi. Spor tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Babamın hediyesi. Benim için çok özel bir hediye olduğu için sürekli boynumda" dedi.