Balığın besin değerini artırmak mümkün

DÜŞÜK yağlı ve yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan balık aynı zamanda omega 3 deposu! Bunların yanı sıra A, D, B grubu (B2,B3,B6,B12) vitaminlerinden zengin ve fosfor, selenyum, çinko, iyot, kalsiyum ile magnezyum açısından iyi bir kaynak. Zengin içeriğiyle; kan basıncını düşürmeye, kalp krizi, felç ve Alzheimer riskini azaltmaya, hafızayı, kemikleri ve gözleri güçlendirmeye yardımcı olduğu, yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Sağlığımız üzerinde bu denli önemli etkiye sahip olan balığı soframızda haftada en az 2 kez bulundurmamız şart. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah balıktan maksimum fayda sağlamanın 5 önemli kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu!



YAĞDA KIZARTMAYIN, HAFİF

SULU BIRAKIN: Özellikle küçük balıklarda tercih ettiğimiz kızartma yönteminde, yüksek ısıya maruz kalması nedeniyle yapılarının bozulması sonucu protein içeriği azalıyor. Ağırlığının yarısı kadar yağ çektiği için kalori miktarı ise artıyor. Balığı fazla pişirmeden, hafif sulu kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin.



KILÇIKLARINI ATMAYIN:

Küçük balıkları, kılçıklarıyla tüketmenizde fayda var. Kılçıkta bulunan yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği özellikle kemik sağlığını koruyarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca eklem ağrılarına da iyi geliyor.



SOĞAN, SARIMSAK ŞART: Balığın vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın içeriklerinde bulunan kuersetin gibi antioksidanlar bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına katkı sağlıyorlar. Özellikle yüksek kan şekeri seviyesine sahipsiniz balığın yanında tüketeceğiniz soğanla daha dengeli kan şekeri seviyesi elde edebilirsiniz.



YEŞİL SALATASIZ OLMAZ: Balığın yanına çok yakışan yeşil salatayı asla ihmal etmeyin. Marul, göbek ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ile üzerine sıktığınız limonla C vitamini miktarını yükseltebilir, bu sayede balıkta bulunan omega- 3'ün emilimini arttırabilirsiniz.