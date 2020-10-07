Kendini ekmek ve kurabiyeye verdi

GÜZEL oyuncu Aslı Enver, önceki akşam görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" dedi. Güzel oyuncu eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili olan soruları ise yanıtlamamayı tercih etti.