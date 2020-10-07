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Haberler Sarmaşık Kendini ekmek ve kurabiyeye verdi

Kendini ekmek ve kurabiyeye verdi

Kendini ekmek ve kurabiyeye verdi
Giriş Tarihi: 7.10.2020

GÜZEL oyuncu Aslı Enver, önceki akşam görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" dedi. Güzel oyuncu eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili olan soruları ise yanıtlamamayı tercih etti.

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