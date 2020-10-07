Oyunculuktan bakıcılığa geçeceğim

Oyuncu Bekir Aksoy altı ay önce dünyaya gelen oğlu Asil'le Nişantaşı'ndaydı. Minik oğlunu kanguru olarak adlandırılan aparatla kucağında taşıyan Aksoy eşi Nazife Oğlakçıoğlu'nun işleri olduğunu ve bu nedenle birkaç saat bebeklerine kendisinin baktığını anlattı. Aksoy, "Babalık dünyanın en eğlenceli şeyi zor değil. Mamasını da veriyorum altını da alıyorum, bir gün ihtiyaç olursa haber verin bana. Pandemiden dolayı işler durgun ya şimdi bakıcılığa başlayacağım" şeklinde konuştu.