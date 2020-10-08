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Aslan dede

Aslan dede
Giriş Tarihi: 8.10.2020

ÜNLÜ sanatçı Yavuz Bingöl yeni yaşını torunuyla birlikte kutladı. Bana en büyük hediye Aslan diyen Bingöl 57 yaşına bastı. Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl ise babasıyla oğlunun birlikte fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı: "Pamuk kalplim, güzel seslim bir yaş daha aldı bugün.. Aslan dede iyi ki doğmuş. Ve iyi ki yaşayarak öğretmiş bize iyiliğin gücünü, şarkılarının sihrini, hep umutlu yaşama hissini.. Nice mutluluk dolu, başarı dolu, türkü dolu senelerine babacım."

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