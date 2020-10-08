BİR Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak. Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar.
Demir Züleyha’nın vurulduğunu öğreniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.