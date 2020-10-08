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Haberler Sarmaşık Demir Züleyha’nın vurulduğunu öğreniyor

’nın vurulduğunu öğreniyor

Demir Züleyha’nın vurulduğunu öğreniyor
Giriş Tarihi: 8.10.2020

BİR Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak. Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar.

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