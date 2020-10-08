Demir Züleyha’nın vurulduğunu öğreniyor

BİR Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak. Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar.