Dünyanın övgüsü Reyyan’a

atv dizisi 'Hercai'de 'Reyyan' karakterini oynayan Ebru Şahin, dünya twitter gündeminden düşmüyor. 50'den fazla ülkede gösterilen dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, sosyal medya gündeminde uzun süre kalarak rekor kırıyor. Güzel oyuncuya duyulan hayranlık nedeniyle bazı ülkelerde dizinin adı 'Hercai Reyyan' olarak tanıtımlarda kullanılırken, oyuncuya dünyanın her yerinden övgü mesajları yağıyor. Özellikle İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kalan Ebru Şahin, bu alanda bir Türk oyuncu olarak rekora imza attı.