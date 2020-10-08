Erkekler kas yapmak için ete yükleniyor

Beslenmeniz hastalıklara karşı savaşmanıza, iyi görünmenize, daha genç, dinamik ve aktif hissetmenize yardımcı olur. Sağlıklı beslenme, yaş gruplarına, cinsiyete ve yaşam tarzına göre farklılık gösterir. Buna göre erkek beslenmesi kadınlara göre hem kalori miktarı hem de besin grubu tercihleri açısından farklılık gösterir.

EN AZ 2 BİN KALORİ

Erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla kası vardır ve daha iri yapılıdırlar bu yüzden de kalori ihtiyaçları gün içinde daha fazladır. Orta aktif erkelerin günlük 2000 ile 2800 kalori arasında alması gereklidir. Enerji ihtiyacı boya, kiloya ve aktivite düzeyine bağlıdır. Enerji alımı, kilo kontrolü ve hastalıkların önlenmesi için tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, yulaf, arpa gibi tahıllar tercih edilmelidir.

BİTKİSEL PROTEİNİ UNUTMAYIN

Daha fazla proteinin daha fazla kas yaptığı düşüncesi ile erkekler aşırı miktarda ete yönelirler. Egzersiz olmazsa protein ağırlıklı beslenme işe yaramaz. Erkekler protein kaynağı dendiğinde genellikle kırmızı ete yönelmektedirler bu yüzden tam tahıllardan ve sebzelerden gelen proteini göz ardı ederler. Aşırı et tüketimi kalp hastalıklarını ve kanseri beraberinde getirir bu yüzden özellikle kırmızı et, haftada 1-2 defadan fazla tüketilmemeli, diğer protein kaynaklarından faydalanılmalıdır.



GÖBEK BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIR

ERKEKLİK hormonu testesteron nedeniyle erkekler kadınlara göre göbek çevresinden daha fazla kilo alırlar. Eğer bel çevreniz 94 cm'i geçmiş ise kilo verme vaktiniz gelmiş demektir. Bu yağ diyabet, kalp hastalıkları ve demans riskini artırır.



ZEYTİNYAĞINDAN VAZGEÇMEYİN

KIRMIZI et yerine daha fazla meyve, sebze, az yağlı süt ürünlerine odaklanın. Bunlar hem ağırlığınızı korumaya fayda sağlayacak hem de kan basıncının düşük kalmasını sağlayacaktır. Kırmızı et, peynir ve kızarmış besinlerden gelen doymuş yağ alımınızı azaltın. Bunun yerine zeytinyağı, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, kanola, avokado, keten tohumu gibi doymamış, kalp dostu yağlar tercih edin.



KALP İÇİN KETEN TOHUMU

Bir omega 3 yağ asidi olan alfa linolenik asit (ALA) kalp koruyucu etkiler içerir. Kalp sağlığı için her gün 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu veya 30 g (yaklaşık bir avuç) ceviz yenebilir.



HAFTADA 2-3 KEZ BALIK

HAFTADA 2-3 porsiyon balık tüketmeye çalışın. Somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıklar haftada 340-360 g arası tüketilebilir.



LAHANA, ERKEKLİK HORMONUNU DÜZENLİYOR

ÇAY, berrie grubu meyveler ( ahududu, böğürtlen, dut vb.), elma gibi flavonoidlerden zengin besinlerle beslenen erkeklerin Parkinson Hastalığına yakalanma riskleri daha düşük.

İYİ kolesterol (HDL) değerleri yüksek olan erkekler daha uzun süre yaşayabilmektedir.

EGZERSİZ sonrası protein içeren bir öğünün yenmesi kas yapımına yardımcı olmaktadır.

TAM tahıl tüketimi erkeklerde kan basıncının düşmesine yardımcı olmaktadır.

SEBZELER, soya ve balık prostat kanserini önlemeye yardımcı olmaktadır.

ANTİOKSİ-

DANLAR (lahana, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası vb.) erkeklik hormonlarının düzenli çalışmasına fayda sağlamaktadır.

ÇOK fazla alkol alımı prostat kanser oluşum riskini arttırmaktadır.

YETERLİ miktarda D vitamini alan erkeklerin kalp hastalığı risi azalıyor.



HER GÜN DOMATES YİYİN

EN az her gün 2 porsiyon meyve ve 2-3 porsiyon sebze, en az haftada bir kez domates ya da domates sosu içeren bir besin yiyin. Domates içeriğindeki antioksidan likopen ile prostat sağlığını destekler. Domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, patates, muz ve kabak içerdikleri potasyum ile yüksek kan basıncını azaltıp kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma sağlarlar.