Her zaman şık

CEMİYET hayatının tanınan isimlerinden Yasemin Özilhan, tek başına alışveriş turuna çıktı. Yakın bir kız arkadaşı ile buluştu. Her zaman olduğu gibi sade şıklığı ile göz dolduran sosyetik güzel, alışveriş sonrasında yorgunluk kahvesi içip öğlen saatlerinde AVM'den ayrıldı.
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