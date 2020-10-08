Salgınlardan sarımsakla korunun

SARIMSAK, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Hala şifalı olarak görülen sarımsak mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılıyor.