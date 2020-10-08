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Haberler Sarmaşık Salgınlardan sarımsakla korunun

Salgınlardan sarımsakla korunun

Salgınlardan sarımsakla korunun
Giriş Tarihi: 8.10.2020

SARIMSAK, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Hala şifalı olarak görülen sarımsak mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılıyor.

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