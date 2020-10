Çinko eksikliği bağışıklığı düşürüyor

Çoğu kişide görülen çinko eksikliği, önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Çinkonun bağışıklık sistemini desteklediğini ve DNA'nın oluşumunda önemli bir rol oynadığını belirten uzmanlar, yeterince çinko alınmadığında saç dökülmesi, uyku sorunu, tat ve koku duyusunda azalma gibi yan etkiler yaşanabileceğini söylüyor.

TAKVİYEYE GEREK YOK

Çinko vücutta depolanmadığı için kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle her gün düzenli olarak çinko içeren besinlerin tüketilmesine özen gösterilmeli. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ile vücudun bu gereksinimi takviye ilaçlara gerek kalmadan karşılanabiliyor. Beslenme alışkanlıklarınıza kırmızı ve beyaz et, mantar, kabuklu deniz ürünleri, ıspanak ile kabak çekirdeği ekleyerek çinko içeren besinlerden faydalanabilirsiniz.



HİNDİ ETİ

ÇİNKO minerali bakımından zengin olan en önemli besin kaynakları kırmızı et ve istiridyedir. Ayrıca hindi eti de zengin bir çinko kaynağıdır. Et yemeklerinde tavuk yerine hindi kullanarak daha fazla çinko alabilirsiniz.



KABAK ÇEKİRDEĞİ

KABAK çekirdeğinde bol miktarda çinko bulunur. 100 gram kabak çekirdeği 6.6 mg çinko içerir ki bu günlük ihtiyacın %44 ünü karşılamak için yeterlidir. Ayrıca kabak çekirdeği yağı da çinko kaynağı olarak kullanılabilir.



SARIMSAK

SARIMSAĞIN saç dökülmesini önleyici etkisi büyük ölçüde çinko içermesinden kaynaklanmaktadır. Açıkçası, tek başına sarımsak bir günlük çinko ihtiyacınızı karşılamayacaktır ama diğer faydalarını da düşünürseniz çinko kaynağı olarak sarımsak tüketilebilir.



ISPANAK

ISPANAK belki en iyi çinko kaynağı değildir ama sebzeler arasında en iyi çinko kaynağı olma özelliğine sahiptir. Ayrıca ıspanak genel sağlığımız için de son derece faydalı başka mineralleri de içerir. Demir ihtiyacınızı ıspanakla karşılayabilirsiniz.