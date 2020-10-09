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Dünya, Türk dizilerine hayran kaldı

Dünya, Türk dizilerine hayran kaldı
Giriş Tarihi: 9.10.2020

8 farklı ülkede yapılan kamuoyu araştırmasında, Türk dizilerini izleyen kişiler, Türk kültürüne ve tarihine daha çok ilgi duymaya başladıklarını söyledi. atv'nin fenomen dizileri Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai'nin birçok ülkede yayınlandıkları kanallara reyting rekorları kazandırtması diğer yapımların da önünü açtı. Ülkemizde yerli projelere imza atan Netflix de, Türk dizilerinin başarısından faydalandı. Yapılan araştırmada, yabancı izleyicilerin yüzde 43'ünün Türkiye'ye turistik gezi yapmak ve Türklerle arkadaş olmak istedikleri ortaya çıktı.

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