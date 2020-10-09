Gizli operasyon

Pandemi sürecinde aldığı kilolarla çok konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez gizli gerçekleştirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Genç oyuncunun önceki gece İstanbul'da özel bir hastanede adını saklayarak operasyon geçirdiği iddiası magazin gündemini salladı.

FARKLI İSİM KULLANDI

Adanalı dizisiyle adını duyuran oyuncu Serenay Sarıkaya, 2008 yılında göğüs estetiği yaptırmasına rağmen 3 yıl önce ikinci bir operasyon daha geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncunun, önceki gece geç saatlerde özel bir hastanede üçüncü kez ameliyat masasına yattığı iddia edildi. Geçireceği operasyonun gizli kalmasını isteyen Sarıkaya'nın, hastane işlemlerinde gerçek adını kullanmayarak Seray Kaya adıyla kayıt yaptırdığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun apar topar ameliyat olması 'silikonları patlamış olabilir' yorumlarına neden oldu.