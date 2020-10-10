Ayrılık iddialarına ‘Benek’li paylaşım

Mart ayından bu yana mutlu bir ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım hakkında çıkan ayrılık haberleri sosyal medyada gündem oldu. İlişkilerini bir süredir göz önünde yaşayan çiftten Hadise, ayrılık iddialarını esprili bir dille yalandı. Yıldırım'ın köpeği Benek'e açtığı Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, Benek'in uyurken çekilen bir fotoğrafının altına, "Yalan haberleri okudukça ben" notunu ekledi.