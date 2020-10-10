Doğru beslenme ile virüsün yolunu kapatın

Ağız hijyenine ve sağlığına dikkat edilmediğinde korona virüsün çok daha hızlı yayılma ve hasar verme ortamı bulduğunu söyleyen Diş hekimi Prof. Dr. Murat Akkocaoğlu, "Vücudun giriş kapısıdır ağız. Bu nedenle ağız ne kadar iyi korunursa vücut sağlığı ve direnç de o kadar iyi olur. Dolayısıyla pandemi döneminde ağız, diş sağlığına ve hijyenine çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

HİJYEN VE BESLENME

Pandemi sürecinde de enfeksiyon oluşturmuş, ağrı yapan ya da yapmayan fakat ağız içinde sağlıklı dokuların direncini azaltan diş rahatsızlıklarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Akkocaoğlu, "Ağız sağlığına ne kadar dikkat ederseniz koronaya karşı o kadar avantajlı olursunuz. Özetle enfeksiyonların giriş kapısının iyi korunması, bu süreçte özellikle çok kritik öneme sahip" dedi. Öte yandan, ağız ve diş sağlığı için hijyenin tek başına yeterli olmadığı unutulmamalı. Ağız hijyeni doğru beslenmeyle desteklenmeli. İşte ağız ve diş sağlığınız için beslenme önerileri...



KURU YEMİSLER ÇÜRÜMEYİ ÖNLER

BAŞTA çekirdekler, fındık ve yer fıstığı olmak üzere kuru yemiş çeşitlerinin tüketimi, içeriğindeki mineraller ve koruyucu özellikteki doğal yağlar ile çürük oluşumunu önlerken, tükürük yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Bu mineral ve yağlar, diş minesini kuvvetlendirirken, dişlerin çürümelere karşı daha dirayetli olmasını sağlar.



PORTAKAL İLTİHABI ENGELLIYOR

DİŞ sağlığını korumak için bazı beslenme alışkanlıklarından uzak durulmalı, bazı besinleri tükettikten sonra ağız ve diş temizliğine özen gösterilmelidir. Bağ dokusunu güçlendiren portakal sayesinde diş etinde oluşabilecek iltihapların önüne geçilebilir. İçeriğinde florun bulunduran portakal, ağız içinde ortaya çıkan asitlere karşı dişlerde koruyucu kalkan oluşturur.

ÖGÜNLER ARASINDA ELMA VE ARMUT

HALK arasında yeşil elmanın diş sağlığına büyük katkısı olduğu bilinir. Çünkü elma, diş sağlığı için önemli bir destekçidir. Elmanın yanı sıra armut da, sahip olduğu lifli yapısıyla dişleri temizlerken diş etlerine de masaj etkisi yapar. Şekerli atıştırmalıklar yerine öğün aralarında elma ve armut tüketebilirsiniz.



BALIKTAKİ FOSFOR DİSLERİ SERTLESTİRİR

BALIK çeşitleri, içeriğinde dişlerin sertleşmesinde destekçi olan fosfor bulundurur. Çocukların diş gelişimi için kalsiyum bakımından zengin somon ve uskumru balığı sofradan eksik edilmemelidir. Ayrıca balıktan alınan Omega-3 sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirilir.