Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlanmıştı. Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan da, Azerbaycan'a destek vermek için Gayrettepe'deki çalışma ofisinin balkonuna Azerbeycan ve Türkiye bayraklarını astı. Yaşamını İzmir'de sürdürmesine rağmen İstanbul'daki çalışma ofisini kapatmayan Yıldızhan'ın bu hareketi hayranlarının beğenisini topladı.
İzzet Yıldızhan’dan bayraklı destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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