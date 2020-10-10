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Kalsiyum kaynakları süt ürünlerı

Kalsiyum kaynakları süt ürünlerı
Giriş Tarihi: 10.10.2020

SÜT ve süt ürünleri, bebeklerin doğdukları ilk andan itibaren diş yapılarının kuvvetlenmesine destek olur. Bilhassa peynir tüketimi, diş çürüklerinin önlenmesine ve ağzın PH dengesinin korunmasını sağlar. Tam bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt ise, diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalıkların (periodontal diş hastalıkları) seyrini yavaşlatır.

YEŞİL ÇAY İLE BAKTERİLERİ YOK EDİN
AĞIZ içerisinde ve dişlerde oluşan bakterilerin yok edilmesine gıdaların yanı sıra bazı içeceklerin de katkısı bulunur. Bunların başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içeriğinde bulunan katesin maddesi bakteri savaşçısı olmasının yanında kansere karşı koruyucu özellik de taşır. Bu nedenle yeşil çay, bilhassa ağız kanserlerini önlemede etkili bir içecektir.

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