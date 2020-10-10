Zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. BİR Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,03 izlenme oranı ve %25,43 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,72 izlenme oranı ve %22,91 izlenme payı alarak birinci oldu.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova, görkemli görüntüleri ve usta oyuncu kadrosu ile yine izleyiciden tam not aldı. Dizinin 67'inci bölümünde, kaderleri Hünkar'ın müdahalesi ile değişen Yılmaz ve Züleyha'nın, yine Hünkar'ın yardımıyla, geçmişe bir sünger çekme çabalarına ev sahipliği yaptı.