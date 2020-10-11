Balkan Festivali’nde 20 film yarışacak

ALTINCISI düzenlenecek Balkan Panorama Film Festivali'nde 4 kategoride 20 film yarışacak. Kovid-19 salgını tedbirlerine uyularak 15-21 Ekim'de düzenlenecek festivalde gösterimler, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. 14 Balkan ülkesinden 95 uzun ve 453 kısa metraj, Türkiye'den ise 21 uzun ve 122 kısa metraj film başvurusunun alındığı festivalde, uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 film yarışacak.

KENTİN İKLİMİYLE İLGİLİ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, festivalin 200'ün üzerindeki yerli ve yabancı konuk sayısı 50'ye düşürüldü. Festivalin tanıtımı için Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda proje koordinatörü Sali Saliji Sallini, iki sevgilinin birbirine sarıldığı ve üzerlerinde sarı şemsiye olan yarışma ödülünün İzmir'in iklimiyle ilgili olduğunu söyledi.