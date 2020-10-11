Berkay ve esi kiralık minibüsle yemeğe gitti

ŞARKICI Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ve yakın dostlarıyla birlikte Etiler'de akşam yemeği yedi. Berkay, çıkışta gazetecilerin "Yeni bir proje için mi bir araya geldiniz? sorusuna, "Dostlarımızla yemek yedik. İş de vardı, sohbet de" cevabını verdi. T plakalı aracı yerine kiralık kullandığı büyük bir minibüsle akşam gezmesine çıkan şarkıcı, üç kişi binilen minibüsün sorulması üzerine, "Kalabalık olduğumuz için bunu kullanıyoruz" dedi.