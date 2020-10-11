Beslenmenin temeli protein kaynakları

Sağlıklı beslenmede en önemli rolün protein kaynakları olduğunu dile getiren uzmanlar; özellikle süt ve süt ürünleri, kırmızı et, balık ve yumurtanın mutlaka sofralarda yer alması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Günlük alınması gereken proteinin altında kalınması halinde sağlık sorunları yaşanacağını belirten beslenme uzmanları, özellikle çocukların gelişme çağında süt, süt ürünleri ve balığın çok önemli olduğunu söyledi.

KASLARIN OLUŞMASI İÇİN

Vücuttaki aminoasitlerin, protein kaynakları sayesinde vücuda alınabileceğine vurgu yapan uzmanlar, proteinin vücutta; kas oluşumu ve artışı, kemik gelişimi, doku yenilenmesi, hormon ve enzimlerin oluşumuna katılma, büyüme ve gelişmenin sağlanması gibi pek çok farklı görevinin bulunduğunu vurguluyor. Metabolizmanın düzenli çalışabilmesi, vücut direnci, unutkanlık ve halsizlik gibi sağlık sorunlarının yaşanmaması için beslenmede protein kaynağı besinlerin ön planda yer alması gerektiğini belirten doktorlar, "Bilhassa düzenli spor yapanların vücutlarında kas kütlesinin artması veya kaybedilen yağın kasa dönüştürülmesi için de protein içerikli gıdaların tüketilmesine ihtiyaç vardır" açıklamasında bulundular.



PROTEİN BARLARA DİKKAT

ATIŞTIRMALIK protein barların da dikkatli olarak tüketilmesinde fayda olduğunu belirten uzmanlar, "İyice yaygınlaşan ve raflarda daha çok görmeye başladığımız protein barları tüketmeden önce mutlaka etiketleri okunmalı. İçerisinde basit şeker bulunan paketli ürünlerin çok sık tercih edilmemesi gerekir. Şeker içeriğini kuru kayısı, hurma gibi kuru meyve çeşitlerinden almış olması daha makbul. Protein barların protein içeriği, peynir altı suyu veya protein tozu sayesinde arttırılmaktadır. Enerji barlarına kıyasla protein barların karbonhidrat içeriği daha düşük, protein oranı daha yüksektir. Protein barlar tüketilirken günlük alınması gereken protein gramına dikkat edilmeli" dedi.