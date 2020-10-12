SOMON, uskumru, sardalya, hamsi, palamut gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega- 3 yağ asitleri eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor, ayrıca kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Bu besinler çocukların sağlıklı büyümesinde de oldukça etkili. Yumurta, keten tohumu ve zencefil ise kas ağrılarına iyi geliyor.
Omega-3 kaynagı gıdalar saglıklı büyümenin temeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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