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Omega-3 kaynagı gıdalar saglıklı büyümenin temeli

Omega-3 kaynagı gıdalar saglıklı büyümenin temeli
Giriş Tarihi: 12.10.2020

SOMON, uskumru, sardalya, hamsi, palamut gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega- 3 yağ asitleri eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor, ayrıca kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Bu besinler çocukların sağlıklı büyümesinde de oldukça etkili. Yumurta, keten tohumu ve zencefil ise kas ağrılarına iyi geliyor.

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