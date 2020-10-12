Omega-3 kaynagı gıdalar saglıklı büyümenin temeli

SOMON, uskumru, sardalya, hamsi, palamut gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega- 3 yağ asitleri eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor, ayrıca kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Bu besinler çocukların sağlıklı büyümesinde de oldukça etkili. Yumurta, keten tohumu ve zencefil ise kas ağrılarına iyi geliyor.