Protein kaynağı gıdalar uzun süre tok tutar

PROTEİN içeren besinlerin hayvansal ve bitkisel kaynaklı olmak üzere 2 gruba ayrıldığını dile getiren uzmanlar, "Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir çeşitleri, kırmızı ve beyaz et çeşitleri, balık, yumurta ve şarküteri ürünleri, hayvansal protein; barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi bakliyatlar ise bitkisel protein kaynaklarıdır" dedi.

KİLO KONTROLÜ SAĞLAR

BESLENME şeklimizde kaliteli protein diye nitelendirilen süt ve süt ürünleri, kırmızı et, balık ve yumurtanın mutlaka yer almasını öneren beslenme uzmanları, "Bu besinler tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle kahvaltıda yumurta tüketilmesini çok önemlidir. Yumurta, anne sütünden sonra en önemli protein kaynağıdır. Kahvaltıda haşlanmış yumurta doygunluk hissini daha uzun süre sağlar" dedi. VÜCUDA alınan protein kaynaklarının sindirilmesinde daha fazla kaloriye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu yüzden kilo verme diyetlerinde proteinden yüksek bir beslenme düzeni sıklıkla tercih edilmektedir. Bu şekildeki beslenme planı fazladan kalori harcanmasını sağladığı için kilo kaybının daha hızlı olmasını sağlar. Yüksek proteinli diyetlerde günlük alınan enerjinin yüzde 35'i protein kaynaklarından gelmektedir. Protein içeren besinlerin sindirimi daha uzun sürdüğünden midedeki tokluk hissi de uzun sürmektedir. Normalden daha uzun süre doygunluk hissinin besin tüketimi ve kalori kontrolünün yapılmasına katkı sağladığı bilinmektedir. Fazladan besin tüketimini engelleyerek günlük alınması gerekenden yüksek kalorinin vücuda alınmasının da önüne geçilmiş olunur. Bu sayede kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurlar" açıklamasında bulunur.



ORANLAR AYARLANMALI

BUNLARA örnek niteliğinde yapılmış pek çok çalışmaya örnek veren diyet ve beslenme uzmanları, yapılan çalışmalarda aynı kaloride olup; yüzde 30 oranında protein içeren diyet planının, yüzde 15-17 oranında protein içeren diyet planına göre daha fazla ağırlık kaybı sağladığını dile getiriyor. Fazla kilo kaybının daha hızlı olmasının, diyette açlık hissinin çok yaşanmaması ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına bağlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Protein içeriği yüksek beslenme planları uygulanabilir. Ancak bu oranların da bir beslenme uzmanı yani diyetisyen tarafından ayarlanması gerektiği de unutulmamalıdır" diye konuştu.