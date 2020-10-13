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bademle güçlendirin

Kemiklerinizi bademle güçlendirin
Giriş Tarihi: 13.10.2020

HEM kuruyemiş olarak tükettiğimiz hem de çok sağlıklı bir ara öğün olan badem beyin gelişimini destekler, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun kolesterol seviyesini düzenler, içerdiği fosfor sayesinde 'osteoporoz' gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, kemik ve diş yapısının güçlendirilmesinde katkı sağlar.

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