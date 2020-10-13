Kemiklerinizi bademle güçlendirin

HEM kuruyemiş olarak tükettiğimiz hem de çok sağlıklı bir ara öğün olan badem beyin gelişimini destekler, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun kolesterol seviyesini düzenler, içerdiği fosfor sayesinde 'osteoporoz' gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, kemik ve diş yapısının güçlendirilmesinde katkı sağlar.