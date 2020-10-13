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Haberler Sarmaşık Linet’ten ekibine büyük jest

’ten ekibine büyük jest

Linet’ten ekibine büyük jest
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Ünlü sanatçı Linet, geçtiğimiz hafta tüm ekibine jest yaptı. 25 kişilik ekibini Kapadokya'ya tatile götüren Linet, eşine az rastlanır jestiyle sanat dünyasını sarsacağa benziyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Linet; 'Koronadan dolayı tüm dünya olduğu gibi, ekibim de psikolojik olarak çok yorulmuştu, onların kafasını dağıtmasını istedim. Hem gezdik hem eğlendik... Motive olup geldik. Şimdi bomba gibi yeni parçalar üretiyoruz. Böylelikle üretim gücümüz arttı' dedi.

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