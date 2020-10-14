Basit kurallarla yaşam kalitenizi artırın

GÜNE MUTLAKA SU İLE BASLAYIN

GECE boyunca durgun olan sindirim sisteminin sabahları suyla harekete geçirilip temizlenmesi gerekiyor. Yataktan kalkar kalkmaz içilen 1 bardak su, kahveden çok daha uyandırıcı bir etkiye sahip.



KAHVALTIYI ASLA KAÇIRMAYIN

KAHVALTI öğününü geçiştirenlerin gün içerisinde bol kalorili, şekerli yiyeceklere daha çok yöneldiği ve gün boyunca daha yorgun, dikkatsiz olduğu bilinmektedir. Gece boyunca boşalan besin depolarının sabahları yerine konulmaması, iş ve okul yaşam verimini düşürüyor.



MUTFAK MASASINDA MEYVE KASESİ OLSUN

DEKORATİF olarak da şık görünen büyük meyve tabakları, sağlıklı ara öğünler ve atıştırmalıkların hatırlatıcısı olarak sürekli gözünüzün önünde bulunması faydalı olacaktır.



PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

KÜÇÜLEN tabaklarda yenilen aynı miktarda yemek daha fazla doygunluk duygusu yaratacaktır. Büyük tabaklardaki boş alanlar 'Az yedim' hissi uyandırarak besin tüketiminin artmasına yol açmaktadır.



ALISVERİSE LİSTESİZ GİTMEYİN

ÖNCEDEN hazırlanan liste, gereksiz harcamaları ve abur cubur alımını önler. Bir satış stratejisi olan kasanın çevresine konulan atıştırmalık paketlerinin oyununa gelmemek için alışverişe tok gidilmesi gerekir.



YEDİGİNİZ HER SEYİ YAZIN

'SU içsem yarıyor' diyen birçok insan, gün içerisinde ufak tefek kaçamaklarını ya unutuyor ya da önemsiz görüyor. Buzdolabına, çalışma masasına asılacak bir besin tüketim günlüğü beslenmenizde nerede yanlış yaptığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.



YEMEKTEN KEYİF ALIN

YEMEK, mutluluk hormonu salgılatan ve yaşamı keyiflendiren sosyal bir etkinlik olmalıdır. Yavaş, keyfini çıkararak ve bol bol çiğneyerek yenilen bir yemek sindirim sistemini gereksiz yere yormaz.



HAYIR DEMEYİ ÖGRENİN

HEPİMİZİN çevresinde yemek yemeyi ve yedirmeyi seven eğlenceli arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlarla yapılan planlar kilo aldırıyorsa buluşma yerlerini sağlıklı yemeklerin bulunduğu yerler olarak belirlemeye çalışın. Spor salonuna beraber gitmeyi deneyin ve mutlaka 'Hayır' demesini öğrenin.