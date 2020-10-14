OKTAY Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, görüntülenince gazetecilere takıldı. Oyuncu,"Mahalleme geliyorum arkadaşlar, nasıl denk gelmeyeceğiz. Biz ev sahibiyiz siz misafirsiniz' diye konuşup tebessüm ettirdi.