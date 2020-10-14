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Dünya starlarının gözde elbisesi

Dünya starlarının gözde elbisesi
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Ünlü modacı Rufat İsmayil'in 2018 senesinde yaptığı defilede Çağla Şikel tarafından tanıtılan tasarım elbiseye dünya starlarının ilgisi bitmiyor. İsmayil'in "Magic Dress" olarak nitelendirdiği tasarım elbisesini daha önce Bet Awards 2019 töreninde Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Lil Kim, Dünyaca ünlü yıldız Rubi Rose "He In His Feelings"şarkısının klibinde ve son olarak da top model Tyra Banks Amerika'da yayınlanan Dancing With the Stars" yarışmasında giydi. Rufat İsmayil imzalı Magic Dress, ünlü starlarının üst üste giymesiyle Amerika'da en çok ünlenen elbise olurken Rufat İsmayil'in satış ofisinin bestseller parçası oldu. İsmayil bu elbiseden Modanna'ya da gönderdi. Madonna da bu elbiseyi giyerse dünya starları tarafından en çok giyilen elbise olarak moda tarihinde bir ilke imza atılacak.

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