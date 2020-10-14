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Enfeksıyondan spirulina ile korunun

Enfeksıyondan spirulina ile korunun
Giriş Tarihi: 14.10.2020

MAVİ-YEŞİL bir alg türü olan spirulina, yüksek oranda protein, doğal demir, B vitamini, ve beta karoten dahil birçok vitamin ve mineral içerir. Antioksidanlar, esansiyel amino asitler, klorofil ve fikosiyanin içeren spirulina, influenza ve bazı diğer viral hastalıklardan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterdiği için besin takviyesi olarak kullanılabilir.

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