Köpeğiyle gezintide

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de açık alanda köpeğini gezdiren Pekkan, güzel havanın tadını çıkarttı. Yaşına rağmen formunu koruyan Pekkan, şık kombini ve tarzıyla kendine hayran bıraktı.
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