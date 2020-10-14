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Köpeğiyle gezintide

Köpeğiyle gezintide
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de açık alanda köpeğini gezdiren Pekkan, güzel havanın tadını çıkarttı. Yaşına rağmen formunu koruyan Pekkan, şık kombini ve tarzıyla kendine hayran bıraktı.

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