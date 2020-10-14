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Haberler Sarmaşık Osman Bey’e ölümcül tuzak

’e ölümcül tuzak

Osman Bey’e ölümcül tuzak
Giriş Tarihi: 14.10.2020

KURULUŞ Osman'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.

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