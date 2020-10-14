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Yarası var gocunuyor!

yangınıyla ilgili tek bir kelime paylaşmayan , İzmir gösterisinde büyük bir gafa imza attı. Seyircisine nereden geldiğini soran Cem Yılmaz ‘Hatay’ yanıtına sinirlenerek cevabın politik olduğunu söyledi. Seyircinin “İzmir, Hatay” demesiyle şoke oldu.

Yarası var gocunuyor!
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Hatay'da çıkan yangını terör örgütü PKK'nın üstlenmesinin ardından çevre duyarlılığıyla tanınan, her fırsatta sözde çevreci endişelerle ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar PKK'nın orman katliamı karşısında tek kelime etmedi. Bunlar arasında ismi geçen Cem Yılmaz , geçtiğimiz günlerde İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Sahneden bir seyirciye "Nereden geliyorsun?" sorusu yönelten Cem Yılmaz, "Hatay'dan" cevabına sinirlenerek, "Politik cevap vermeyelim lütfen" şeklinde konuştu,

SEYİRCİYE SANSÜR
Bunun üzerine seyirci, "İzmir'in Hatay semti" cevabını verince Cem Yılmaz rezil oldu. Kısa bir şaşkınlığın ardından toparlamaya çalışan Yılmaz, hemen başka bir yöne dönerek lafı değiştirdi. Gösteri boyunca esprileri çalınır korkusuyla video çekimi yapılmasına izin vermeyen Cem Yılmaz'ın ekibi ve güvenlik görevlileri seyircileri sürekli kontrol altında tuttu. Gösteri sırasında uygulanan bu sansür uygulaması seyircilerin tepkisine neden oldu. Daha önce göbek ve göğüs problemiyle gündemden düşmeyen Yılmaz'ın yeniden aşırı kilo alarak göğüslerinin büyüdüğü görüldü.

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