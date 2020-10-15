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Haberler Sarmaşık Akşam alışverişi

Akşam alışverişi

Akşam alışverişi
Giriş Tarihi: 15.10.2020

EKRANLARIN güzel oyuncusu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay, çocukları Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte görüntülendi. Güntay, "Bu akşam ailece alışverişe çıktık. Öncelik tabi ki Ali Demir ve Can Eyüp'ün. Önce onlar için alışveriş yapacağız sonra da kendimiz için bir kaç parça ürün bakacağız" açıklamasında bulundu.

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