Domatesi pişirmek faydasını katlıyor

DOMATESE kırmızı rengini veren likopen bu meyvedeki en faydalı besin maddesi. Likopen, prostat, akciğer, kolon ve meme kanserlerine karşı koruma sağlamaya yardımcı. Hafif pişirildiğinde daha fazla fayda sağlıyor bu yüzden günlük beslenmenize ev yapımı domates sosları ve diğer pişmiş hallerini eklemeyi denemelisiniz.