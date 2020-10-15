Kostümleri özel ısı ve ışık ile korunuyor

DİVA Bülent Ersoy'un moda tutkusu sınır tanımıyor. Alışverişe bir başladığı zaman gününün tamamını o dükkanda sonlandıran Ersoy sadece geçen yıl 30 kostüm diktirdi. Bu kıyafet ve aksesuarlara 1.5 milyon TL ödeyen Ersoy'un giysileri için özel bir oda oluşturuldu. Özel ışık ve ısıda saklanan kostümlerin tozu her gün özel bir görevli tarafından alınıyor. Bir giydiğini bir daha giymeyen Ersoy, yine de kıyafetlerini satmıyor.