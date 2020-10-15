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’dan büyük rekor!

Kuruluş Osman’dan büyük rekor!
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman yeni sezonuyla fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta 2.sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da başarısıyla adından söz ettiriyor. 28. bölümüyle yeni sezona giriş yapan Kuruluş Osman, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesiyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurmuştu. Nefes kesen görkemli savaş sahnesi ve yeni karakterlerinin ilk defa görüldüğü yeni bölüm Youtube'da "10 milyon izlenme" ye ulaştı.

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