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Haberler Sarmaşık Serdar Aziz’in milyonluk oyuncağı

’in milyonluk oyuncağı

Serdar Aziz’in milyonluk oyuncağı
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Dünyada ve ülkemizde yeşil sahaların yıldız futbolcuları, saha içinde ki oyunları kadar aldıkları lüks araçlar ile kendilerinden sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin deneyimli defansı Serdar Aziz de lüks araçlılar kervanına son katılan futbolculardan oldu. Takım arkadaşı Caner Erkin ile tercihleri aynı olan Serdar Aziz, Porsche'nin Taycan Turbo s modeli olan son zamanlarda en beğenilen 2,5 milyonluk spor aracıyla görüntülendi.

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