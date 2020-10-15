Yılmaz ve Adnan’ın çocuk savaşı

'BİR Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başlar.

ANCAK buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur. Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir.