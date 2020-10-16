  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman reytingin zirvesinde

reytingin zirvesinde

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde
Giriş Tarihi: 16.10.2020

ÇARŞAMBA akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı ile 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

USTALAR BULUŞTU
OSMAN Bey kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal'ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey'in Kayı Obası'na gelişi dengeleri değiştirdi. #DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal'ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı. Ertuğrul Bey'in sürpriz biçimde Yavlak Hasan'ı ziyarete gittiği bölümde en çok konuşulan sahne ise, Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA