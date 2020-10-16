Kuruluş Osman reytingin zirvesinde

ÇARŞAMBA akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı ile 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

USTALAR BULUŞTU

OSMAN Bey kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal'ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey'in Kayı Obası'na gelişi dengeleri değiştirdi. #DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal'ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı. Ertuğrul Bey'in sürpriz biçimde Yavlak Hasan'ı ziyarete gittiği bölümde en çok konuşulan sahne ise, Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi.