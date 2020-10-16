Sevgilisinden siddet gördügünü itiraf etti

RAFET El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kadına şiddet haberleri hakkında konuşan Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti. Bir kadın olarak şiddete karşı olduğunu söyleyen Altıntop, "Yaklaşık iki sene önce maalesef benim başıma da geldi. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları aldırttım ve devletime sığındım. O kişi de gereken cezayı aldı" diye konuştu.