  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sevgilisinden siddet gördügünü itiraf etti

Sevgilisinden siddet gördügünü itiraf etti

Sevgilisinden siddet gördügünü itiraf etti
Giriş Tarihi: 16.10.2020

RAFET El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kadına şiddet haberleri hakkında konuşan Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti. Bir kadın olarak şiddete karşı olduğunu söyleyen Altıntop, "Yaklaşık iki sene önce maalesef benim başıma da geldi. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları aldırttım ve devletime sığındım. O kişi de gereken cezayı aldı" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sevgilisinden siddet gördügünü itiraf etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA