Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in geçen haftaki bölümünde 125 bin TL'lik soruya doğru cevap veren 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, bu hafta yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak. 1 milyon TL'lik ödüle iki soru uzaklığında olan Hikmet'in joker hakkı bulunmuyor. 250 bin TL'lik 11'inci soruyla yarışmaya devam eden Hikmet Karakurt, 1 milyon TL'lik ödüle ulaşabilecek mi?